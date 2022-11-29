Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 29 ноября 2022Бывший СССР

Заммэра Херсона задержали на Украине из-за подозрений в коллаборационизме

ГБР Украины сообщило о задержании заммэра Херсона по подозрению в коллаборационизме
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Заммэра Херсона задержали на Украине по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Госбюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя главы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага», — отметили в ведомстве, не называя имени задержанного.

Утверждается, что подозреваемый в коллаборационизме на своей должности занимался организацией работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, а также подготовкой помещения для проведения референдума.

В ГБР отметили, что при задержании чиновнику сообщили о подозрении в пособничестве «государству-агрессору». «Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет... Суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в южных и восточных областях Украины в третий раз объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты тревог Минцифры республики, сигналы тревоги зафиксировали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России
Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15»
Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф
Прокачку газа в Крым собрались приостановить
Сестра годами работала по 12 часов и не покупала одежду ради женитьбы брата
Российский школьник зарубил топором отца и на 17 лет спрятал его тело в огороде
Оценена зависимость Европы от поставок дизельного топлива из России
Спрос на российские бренды одежды вырос в 2022 году
МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины
Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.