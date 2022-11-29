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16:38, 29 ноября 2022Бывший СССР

В ряде регионов Украины в третий раз объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины в третий раз объявили воздушную тревогу

Фото: Leon Neal / Getty Images

В южных и восточных областях Украины в третий раз объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры республики.

Согласно карте, сигналы тревоги звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Ранее воздушная тревога объявлялась в указанных регионах днем 29 ноября. Кроме того, ее сигналы звучали по всей территории Украины, однако примерно через 15 минут тревога была отменена. Также сообщалось о взрывах в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич в своих соцсетях пока эту информацию никак не прокомментировал.

Помимо этого, в Киеве происходили экстренные отключения света. Уточнялось, что их ввели через два часа после плановых. Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений снова недействительны.

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Кристина Есикова
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