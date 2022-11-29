В нескольких областях Украины повторно объявили воздушную тревогу

На Украине повторно объявили воздушную тревогу в ряде регионов

На Украине повторно объявили воздушную тревогу в ряде регионов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог Минцифры страны.

Согласно данным карты, тревога в настоящее время звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, но примерно через 15 минут она была отменена.

29 ноября Минобороны России показало карту боевых действий. По данным ведомства, за минувшие сутки украинская армия пыталась атаковать российские позиции на двух направлениях — на купянском и в направлении Червонопоповки в Луганской народной республике.