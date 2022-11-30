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14:56, 30 ноября 2022Мир

В Минобороны объяснили полеты российских военных самолетов над Японским морем

Минобороны России объяснило полеты военных самолетов над Японским морем патрулированием

Фото: Shuttestock

Стратегические ракетоносцы России и Китая провели совместное патрулирование, для чего пролетали над Японским и Восточно-Китайским морями. Минобороны России объяснило это после того, как Япония отправила несколько истребителей на сопровождение военных самолетов России и КНР, а Южная Корея сообщила, что засекла их в «опознавательной зоне» своей противовоздушной обороны. Об этом пишет РБК.

«Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около восьми часов. Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы», — рассказали в ведомстве. Там также подчеркнули, что самолеты «действовали строго в соответствии с положениями международного права» и не нарушали воздушное пространство.

Самолеты пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей в среду 30 ноября. Полет проводился в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год, отметили в Минобороны.

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Виктория Кондратьева
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