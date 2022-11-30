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13:51, 30 ноября 2022Мир

Стало известно о погибших учащихся при взрыве школы в Афганистане

Hasht e Subh: 35 человек погибли и 23 пострадали при взрыве в школе в Афганистане
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Ali Khara / Reuters

В Афганистане погибло несколько десятков человек при взрыве школы. Об этом сообщает газета Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

Стало известно о 35 погибших и 23 пострадавших в результате взрыва в религиозной школе, которая располагается в северной провинции Саманган. Уточняется, что большинство жертв составляют учащиеся заведения.

Причина взрыва пока не сообщается. По данным газеты, спасатели продолжают выносить тела погибших и эвакуировать пострадавших из здания.

В августе сообщалось о взрыве в одной из школ Кабула. При взрыве были пострадавшие, однако правительство талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) не стало комментировать произошедшее.

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Виктория Кондратьева
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