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09:14, 30 ноября 2022Моя страна

В Барнауле откроется выставка в честь Года культурного наследия народов России

В Барнауле откроется выставка «Наследники традиций» и пройдут тематические мастер-классы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Государственном художественном музее Алтайского края в Барнауле 1 декабря откроется выставка «Наследники традиций» в честь Году культурного наследия народов России, а также пройдут тематические мастер-классы.
Об этом сообщается на сайте правительства Алтайского края.

В экспозиции будут представлены более 50 экспонатов — реконструкция этнографических костюмов, произведения традиционной вышивки и ткачества, гончарная и лепная посуда, традиционная роспись и игрушка. Участие в выставке приняли многие народные мастера региона.

В Министерстве культуры Алтайского края рассказали, что одним из главных экспонатов выставки стала деревянная дверь с урало-сибирской росписью, выполненной народным мастером Алтая Лилией Живовой. В ведомстве добавили что экспозиция похожа на русскую праздничную ярмарку, где посетители смогут увидеть народные костюмы и расшитые золотом головные уборы, лоскутные одеяла, рушники, украшения из бисера.

Также гостей ждут пройдут творческие встречи и мастер-классы. Так, например, мастер Зинаида Корчагина покажет, как делать елочные игрушки из ваты, а Людмила Гемель — как вышивать двусторонним крестом.

Ранее в столице Алтайского края открылась выставка «Советский фарфор», приуроченная к 100-летию СССР. На экспозиции были представлены 155 предметов из фонда музея.

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Алина Гончарова
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