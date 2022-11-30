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09:45, 30 ноября 2022Из жизни

Девушка обвинила бойфренда в измене и подожгла его квартиру

Daily Star: в Таиланде девушка обвинила бойфренда в измене и подожгла его квартиру

Фото: Shutterstock

Жительница таиландского города Паттайя, 25-летняя Донлая Нали, обвинила в измене бойфренда, 33-летнего Сакчая Крайтонга, напилась и подожгла его квартиру. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в субботу, 26 ноября. Перед поджогом Нали начала разрушать квартиру. Когда Крайтонг выбежал на улицу, девушка закрылась в комнате, по которой начал быстро распространяться огонь. Она покинула помещение лишь после того, как оно заполнилось дымом.

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Очевидцы заметили пожар и вызвали пожарную бригаду. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние квартиры, но спальня бойфренда Нали была сильно повреждена. Девушку арестовали и отвезли в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что жительница США перепутала родственницу возлюбленного с любовницей и из мести сожгла его дом. После этого она позвонила хозяину дома по видеосвязи, чтобы продемонстрировать пожар.

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Алиса Удовик
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