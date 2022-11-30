Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 30 ноября 2022Силовые структуры

17-летнего россиянина осудят за ограбление 37-летнего мужчины

В Астрахани осудят 17-летнего подростка, избившего 37-летнего мужчину и забравшего телефон

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Астрахани суд рассмотрит дело 17-летнего местного жителя, ограбившего 37-летнего мужчину. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 июня подросток гулял около дома на улице Свердлова. Там он подошел к потерпевшему, избил его рукой по голове и забрал мобильный телефон. После этого юноша скрылся.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 161 («Грабеж с применением насилия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске подростка арестовали за убийство отмечавшего день рождения мужчины ради авто.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил отставку Кудрина
Отец двух инвалидов оказался в зоне СВО после решения об отправке домой
Грабитель хотел задушить туристку на популярном курорте Европы и попал на видео
Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков
В России испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»
Украинские военные начали заваливать позиции России телами бойцов
Мужчина по совету астролога показал язык ядовитой змее и едва не лишился жизни
Стрелявшего в земляков и полицейского россиянина приговорили к 21 году колонии
Определены города Подмосковья с подешевевшим жильем
Автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.