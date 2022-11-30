17-летнего россиянина осудят за ограбление 37-летнего мужчины

В Астрахани осудят 17-летнего подростка, избившего 37-летнего мужчину и забравшего телефон

В Астрахани суд рассмотрит дело 17-летнего местного жителя, ограбившего 37-летнего мужчину. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 11 июня подросток гулял около дома на улице Свердлова. Там он подошел к потерпевшему, избил его рукой по голове и забрал мобильный телефон. После этого юноша скрылся.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 161 («Грабеж с применением насилия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске подростка арестовали за убийство отмечавшего день рождения мужчины ради авто.