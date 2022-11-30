Россиян предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в стране

«Известия»: в России может обанкротиться каждый второй торговый центр

Участники рынка торговой недвижимости предупредили, что в России может закрыться каждый второй торговый центр, пишут «Известия». В Российском совете торговых центров (РСТЦ) рассказали, что на продажу выставлено уже около 200 моллов.

Все они находятся в банкротном и предбанкротном состояниях, заявил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Есть риск, что в ближайшее время список пополнится еще 70–100 объектами. В «Авито Недвижимости» сообщили, что с января по октябрь 2022 года число объявлений о продаже ТЦ площадью от 10 тысяч квадратных метров по всей стране подскочило на 14 процентов. Больше всего предложений в Санкт-Петербурге — там на продажу выставлено в 1,5 раза больше объектов, чем в 2021 году, рассказал руководитель категории коммерческой недвижимости компании Олег Изотов.

Сотни моллов оказались в кризисном состоянии из-за высокой закредитованности (кредиты на строительство ТЦ приходится выплачивать банкам довольно долго) и снижения доходов, объяснил глава компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко считает, что закрытие грозит трем четвертям всех российских моллов — вскоре в стране останутся только ключевые крупные игроки, которые перетянут на себя весь трафик.

Кроме того, работу ТЦ сильно осложнил уход из России западных брендов. Этот процесс сильно растянулся во времени, из-за чего моллы столкнулись с неопределенностью при планировании дальнейшей стратегии, отметил Дмитрий Томилин. «Известия» приводят данные консалтинговой компании Nikoliers, согласно которым в московских ТЦ доля приостановивших работу иностранных ритейлеров доходит до 30 процентов. Если в молле образуется более 30 процентов пустых площадей, ему не избежать «скатывания в банкротную яму», добавил президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и ЙармаркаАлександр Перемятов.

Владельцам ТЦ вряд ли удастся быстро и выгодно продать их в текущих условиях, заявил Егор Клопенко. По словам члена президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко, судьба моллов после банкротства зависит от нового собственника — для банка, к примеру, это непрофильный актив, но девелопер с деньгами сможет «вдохнуть в объект новую жизнь». При наиболее негативном сценарии ТЦ ждет продажа молла по частям, а также снос и изъятие под другие нужды, например под застройку жилого дома, добавил он.

Ранее стало известно о возможном сокращении ввода торговых центров в Москве в 2,4 раза. Суммарный объем ввода торговых объектов недвижимости к концу 2022 года составит порядка 148,2 тысячи квадратных метров, что на 211,4 «квадрата» меньше, чем в 2021 году.