Отели Болгарии назвали условие для выселения украинских беженцев

Euractiv: 20% отелей Болгарии выселят украинских беженцев, если им не оплатят питание

Отельеры Болгарии назвали условия для выселения украинских беженцев, сообщает Euractiv.

Уточняется, что почти 20 процентов отелей вдоль южного побережья Черного моря могут выселить украинских мигрантов с 1 декабря, если государство не оплатит им питание. Известно, что правительство дает 7,5 евро за проживание в гостинице для одного беженца в день, однако этого недостаточно для пропитания. В частности, до октября государство платило 2,5 евро в день за еду.

Обеспечением украинских беженцев в стране также занимается Красный Крест. Его представители доставляют в гостиницы продуктовые наборы. Тем не менее организация не сможет снабжать переселенцев дольше месяца из-за ограниченности запасов.

«Такую продовольственную помощь оказывал Красный Крест. Однако вопрос в том, насколько регулярно это будет происходить в будущем», — сказала региональный директор Болгарской ассоциации туризма Елена Антонова.

Ранее стало известно о планах Варшавы изменить условия для расположения украинских беженцев. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что новые меры необходимы для предотвращения злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения.