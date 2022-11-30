Американцы улучшили свое отношение к Байдену

Reuters: рейтинг общественного одобрения Джо Байдена вырос до 40 процентов

Жители Соединенных Штатов улучшили свое отношение к действующему президенту страны Джо Байдену, его рейтинг общественного одобрения вырос до 40 процентов. Такие данные приводит агентство Reuters.

Отмечается, что за неделю рейтинг американского лидера увеличился на три процента. Демократы также стали положительнее относиться к работе главы США, говорится в материале. «Семьдесят восемь процентов демократов, участвовавших в опросе, проведенном 21-22 ноября, заявили, что одобряют его работу в Белом доме», — сообщает Reuters, уточняя, что данный показатель вырос на пять процентов с момента предыдущего опроса. Поддержка Байдена среди республиканцев по-прежнему находится на уровне 9 процентов.

В опросе, проведенном агентством совместно с социологической фирмой Ipsos, приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, в том числе 453 демократов и 365 республиканцев.

Ранее сообщалось, что большинство американских граждан выступили против того, чтобы Байден и его экс-коллега Дональд Трамп баллотировались на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Таким образом, 56 процентов избирателей заявили о нежелании видеть кандидатуру Байдена.