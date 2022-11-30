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17:57, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Мужчина выследил обидчика сына в соцсетях и воссоединился с семьей

Мужчина выследил обидчика сына и воссоединился с семьей после пяти лет разлуки

Фото: Patricia Prudente / Unsplash

Мужчина по имени Даррен Джеймисон выследил обидчика сына в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), благодаря чему смог увидеться с семьей после пяти лет разлуки. Историю воссоединения передает издание The Mirror.

Джеймисон рассказал, что развелся с женой много лет назад. Бывшие супруги остались в плохих отношениях, поэтому мужчина лишился возможности общаться с детьми.

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Однажды, по словам Джеймисона, ему позвонила бывшая жена и сообщила, что кто-то создал аккаунт их 12-летнему сыну Робби, страдающему от синдрома Аспергера, и писал оскорбления от его имени знакомым из школы. Джеймисон отметил, что сам он управляет фирмой цифрового маркетинга, и смог выяснить, кто управляет профилем.

Мужчина создал еще один поддельный профиль и отправил сообщение одному из своих сыновей, утверждая, что если они нажмут на ссылку, они получат много фотографий Робби. Благодаря ссылке он выяснил почти всю необходимую информацию, кроме имени и номера телефона. В то время Facebook запустил сервис под названием Imposter Account Information Request, который предоставлял информацию о создателях фейковых страниц.

«Facebook прислал нам объемный PDF-файл, показывающий время входа в учетную запись, все IP-адреса, которые использовались для входа в систему, мобильные номера и адреса электронной почты», — отметил Джеймисон. Тогда он передал всю информацию в школу, и виновник был отстранен от занятий. Обидчицей оказалась подруга Робби, добавил он.

«В конце концов, Робби пришлось перевести в другую школу, что немного трагично, ведь он жертва в этой ситуации», — подчеркнул отец ребенка.

После того как Джеймисон помог сыну, дети захотели общаться с ним. В итоге мужчина встретился с детьми впервые за пять лет. «Я действительно не думал, что когда-нибудь увижу их снова», — признался он. Мужчина добавил, что после воссоединения они с детьми продолжили общаться.

Ранее жительница американского штата Северная Каролина Сара Розенблатт воссоединилась с сестрой и матерью спустя 43 года. Она родилась в Чили, была украдена вскоре после появления на свет и выросла в приемной еврейской семье в США, но мечтала найти биологическую семью.

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Олег Давыдов
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