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17:50, 30 ноября 2022Среда обитания

Россиянам раскрыли способы быстро и выгодно продать квартиру

«Авито»: быстро и выгодно продать квартиру помогут уборка и качественные фотографии
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Быстро и выгодно продать квартиру помогут заранее проведенная генеральная уборка, качественные фотографии и адекватная цена. Способы срочно продать жилье и не потерять при этом средства раскрыли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По словам специалистов «Авито Недвижимости», перед публикацией объявления необходимо оценить рыночную стоимость объекта — сделать это можно с помощью онлайн-сервисов. Аналитики считают, что у половины продаваемых квартир в массовом сегменте стоимость завышена, а в более дорогих сегментах это значение доходит до 90 процентов.

Эксперты советуют также оставить запас для скидки, но сильно не занижать цену — так у покупателя могут возникнуть сомнения, все ли в порядке с недвижимостью. В «Авито» предлагают делать дисконт конкретному покупателю. Нормальной для массового сегмента уступкой в цене будет 5 процентов, для более высоких сегментов жилья значение будет больше, отмечают специалисты.

Прежде чем создавать объявление о продаже, эксперты рекомендуют провести в квартире генеральную уборку — отмыть, разложить все по местам и избавиться от лишних вещей. Опрятный вид и разумный минимализм в мебели и предметах интерьера помогут визуально расширить пространство, представив квартиру максимально выгодно, поясняют в «Авито».

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Далее специалисты предлагают сделать качественные фотографии. Лучше всего, по словам экспертов, нанять для этого профессионального фотографа — затраты на него точно окупятся. При съемке аналитики советуют выбирать время, когда в помещение проникает больше всего дневного света — так даже с помощью камеры мобильного телефона получится передать естественные цвета интерьера и визуально сделать пространство шире. Можно также снять видео с туром по квартире и прикрепить к объявлению ссылку на него — это позволит покупателю лучше оценить планировку.

Кроме того, не стоит откладывать сбор документов до момента, когда найдется покупатель. Необходимо найти прежний договор купли-продажи (приватизации, дарения или другой, подтверждающий переход прав на имущество), заказать выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), сделать копию кредитного договора, если квартира находится в ипотеке, и оформить технический паспорт на жилье в Бюро технической инвентаризации.

Если недвижимость покупалась в браке и считается совместно нажитым имуществом, то потребуется также разрешение на продажу от второго супруга, добавили в компании «Метриум». Дополнительным плюсом будет снятие жильцов с регистрационного учета — многие покупатели хотят, чтобы на момент сделки в квартире никто не был прописан, уточнили специалисты.

Эксперты советуют вдумчиво составлять описание квартиры. Начать лучше с объективных достоинств — можно рассказать о местоположении, доступности инфраструктуры и транспорта, а также обо всем, чем новые владельцы смогут пользоваться ежедневно.

В «Метриуме» рекомендуют корректно общаться с потенциальными покупателями — как в интернет-переписке, так и при личной встрече. «У вас может быть ликвидное жилье, которое при прочих равных "с руками оторвут", но если при общении собственник поведет себя грубо, а в квартире будут брат, сват, собака и ребенок, то оценить по достоинству предлагаемый вариант потенциальный покупатель не сможет», — заключили специалисты.

Нина Ташевская
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