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23:51, 30 ноября 2022Мир

Экс-президент США Клинтон заразился коронавирусом

Бывший президент США Билл Клинтон сообщил, что заразился коронавирусом
Билл Клинтон

Билл Клинтон . Фото: David Swanson / Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заразился коронавирусом. О результате теста он сообщил в своем Twitter.

«У меня положительный тест на коронавирус. Испытываю слабые симптомы, но в целом у меня все хорошо, и я работаю дома», — написал экс-президент. Клинтон отметил, что прошел вакцинацию, которая «смягчила» течение его болезни.

Сейчас Биллу Клинтону 76 лет. Он занимал пост президента США в 1993–2001 годах.

В сентября коронавирус обнаружили у канцлера Германии Олафа Шольца. Лидер ФРГ получил положительный результат теста на коронавирус 26 сентября, после чего изолировался.

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Юлия Мискевич
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