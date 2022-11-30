Экс-президент США Клинтон заразился коронавирусом

Бывший президент США Билл Клинтон сообщил, что заразился коронавирусом

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заразился коронавирусом. О результате теста он сообщил в своем Twitter.

«У меня положительный тест на коронавирус. Испытываю слабые симптомы, но в целом у меня все хорошо, и я работаю дома», — написал экс-президент. Клинтон отметил, что прошел вакцинацию, которая «смягчила» течение его болезни.

Сейчас Биллу Клинтону 76 лет. Он занимал пост президента США в 1993–2001 годах.

В сентября коронавирус обнаружили у канцлера Германии Олафа Шольца. Лидер ФРГ получил положительный результат теста на коронавирус 26 сентября, после чего изолировался.