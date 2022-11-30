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02:47, 30 ноября 2022Мир

Украинские активисты пытались сорвать встречу Деда Мороза в Берлине

Активисты с Украины попытались сорвать встречу Деда Мороза и Снегурочки в Берлине

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Украинские активисты попытались сорвать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома в Берлине. Об этом сообщает агентство Ruptly в своем Тelegram-канале.

Дед Мороз приехал в столицу Германии, чтобы зажечь огни на новогодней елке. На мероприятие пришли люди с украинскими флагами и плакатами с антироссийскими лозунгами, в том числе «Дед Мороз — спонсор терроризма».

Ранее украинские активисты напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже. Они начали выкрикивать антироссийские лозунги, после чего напали на двух девушек, снимавших митинг.

Екатерина Подвигина
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Украинские активисты пытались сорвать встречу Деда Мороза в Берлине
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