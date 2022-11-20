Украинские активисты напали на блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

Активисты с Украины напали на французских блогеров, вышедших на акцию в поддержку Донбасса

Украинские активисты напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже, об этом сообщила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ, передает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, на Марсовом поле собралось около сотни человек, они выступили в поддержку жителей Донбасса и против поставок вооружений Киеву. Соответствующая петиция также была направлена в Национальное собрание Франции.

Новикова-Бернэ рассказала, что на мероприятие пришли украинские активисты и начали выкрикивать антироссийские лозунги. После этого они напали на двух девушек, которые снимали митинг. Все их забрали в полицию.

В октябре в Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами во время шествия против повышения стоимости жизни и бездействия в отношении экологических проблем.