Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:03, 20 ноября 2022Мир

Украинские активисты напали на блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

Активисты с Украины напали на французских блогеров, вышедших на акцию в поддержку Донбасса

Фото: Unsplash.com

Украинские активисты напали на французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже, об этом сообщила организатор мероприятия, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ, передает РИА Новости.

В субботу, 19 ноября, на Марсовом поле собралось около сотни человек, они выступили в поддержку жителей Донбасса и против поставок вооружений Киеву. Соответствующая петиция также была направлена в Национальное собрание Франции.

Новикова-Бернэ рассказала, что на мероприятие пришли украинские активисты и начали выкрикивать антироссийские лозунги. После этого они напали на двух девушек, которые снимали митинг. Все их забрали в полицию.

В октябре в Париже произошло столкновение полиции с демонстрантами во время шествия против повышения стоимости жизни и бездействия в отношении экологических проблем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.