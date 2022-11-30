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23:54, 30 ноября 2022Мир

Турция предупредила посольства трех стран об угрозе терактов в Анкаре

Reuters: Турция предупредила посольства трех стран об угрозе терактов в Анкаре

Фото: Umit Bektas / Reuters

Посольства трех западных стран и одна крупная международная организация получили от турецких властей предупреждения о потенциальной угрозе терактов в Анкаре. Об этом они сообщили агентству Reuters.

Отмечается, что собеседники агентства просили не называть страны, получившие предупреждения.

Международная организация, чье название также не приводится, в письме сотрудникам указала на высокий риск терактов в торговых центрах, аэропортах и на автобусных станциях.

Министерства обороны и внутренних дел Турции отказались комментировать агентству эту информацию.

Теракт произошел на крупнейшей туристической улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. В результате сильного взрыва 6 человек погибли и более 80 получили ранения. Власти города после теракта запретили публичные и культурные мероприятия на улице Истикляль. Там также запретили устанавливать столы, стулья, ларьки и стенды.

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Марина Совина
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