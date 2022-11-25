Туристов предупредили о введенных ограничениях в Стамбуле после теракта

В Стамбуле запретили уличную торговлю и культурные мероприятия на Истикляль после теракта

Власти Стамбула после недавнего теракта в городе запретили публичные и культурные мероприятия на популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу. О введенных ограничениях жителей и гостей города в пятницу, 25 ноября, предупредила газета Hürriyet.

«После теракта губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль, а также для ускорения текущего пешеходного потока», — говорится в публикации.

Уточняется, что под временные ограничения попадает установка на Истикляль столов, стульев, досок, ларьков, передвижных вывесок и стендов. Также запрещается уличная торговля, организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий, коллективное или индивидуальное уличное музицирование, выступления и выставки.

Ранее туроператоры оценили влияние взрыва в Стамбуле на турпоток из России. По мнению экспертов туротрасли, небольшое снижение продаж туров по направлению возможно, однако массовой аннуляции путевок не ожидается.

Теракт произошел на крупнейшей туристической улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. В результате сильного взрыва шесть человек погибли и более 80 получили ранения. Наиболее вероятной целью теракта является попытка вынудить президента Турции Реджепа Эрдогана начать репрессии в отношении курдов, что помешает ему победить на выборах 2023 года.