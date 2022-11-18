Названа вероятная цель теракта в Стамбуле

Политолог Марков заявил о попытке вынудить Эрдогана начать репрессии против курдов

Наиболее вероятной целью теракта в Стамбуле является попытка вынудить президента Турции Реджепа Эрдогана начать репрессии в отношении курдов, что помешает ему победить на выборах 2023 года. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

Указание о совершении теракта в центре Стамбула было получено из города Манбидж на севере Сирии. Место организации теракта назвал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает телеканал A Haber.

«Есть несколько версий произошедшего, — считает Марков. — Одна, продвигаемая противниками Турции, заключается в том, что сами власти страны пытаются создать прецедент для наступления на позиции курдов в Сирии и Ираке. Другая, продвигаемая противниками американцев, состоит в том, что американцы таким образом пытаются убрать Эрдогана».

Сейчас, по словам политолога, страна разделена пополам, при этом 10-20 процентов избирателей составляют курды. В случае если Эрдоган начнет репрессии против курдов, от него уйдет значительная часть электората, что ослабит его позиции на летних выборах президента.

«Манбидж — это как раз курдская территория, но готовят курдов американцы. Задержанная женщина, кстати, тоже говорила, что готовили ее американцы. Мне кажется, что именно вторая версия звучит наиболее правдоподобно. Дело в том, что Эрдогану не нужны дополнительные предлоги для начала военной операции — их и так достаточно. Одновременно с этим подобный подход вполне укладывается в логику американцев — аналогичные прецеденты уже известны», — заметил Марков.

Он добавил, что взрыв в центре города нелогичен для курдов: они и раньше производили теракты, но считали их частью военной операции, которую проводят против военных, политических деятелей.

«Устраивать взрыв в туристическом районе — это очень вызывающий, совсем не курдский стиль», — заключил политолог.

Напомним, взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. Пострадал 81 человек, погибли шестеро.