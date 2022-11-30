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13:51, 30 ноября 2022Бывший СССР

Глава офиса Зеленского обсудил помощь Украине с советником президента США

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил помощь Украине с советником президента США Салливаном

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Во время разговора стороны обсудили предоставление республике поддержки «для обеспечения прохождения зимнего периода». Кроме того, руководитель офиса Зеленского также поблагодарил советника Байдена за оказанную Киеву помощь.

Ранее Ермак заявлял, что Киев рассчитывает на новые поставки американских средств противовоздушной обороны (ПВО) к концу года.

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Алевтина Запольская
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