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04:41, 30 ноября 2022Бывший СССР

Киев запросил у США танки и ракеты большой дальности

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев рассчитывает на новые поставки средств ПВО к концу года
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вашингтон заявили Киеву, что дополнительные поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) «возможны к концу года». Об этом в беседе с газетой Financial Times рассказал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, партнеры Киева располагают информацией о том, что необходимо Украине. Однако по ряду вопросов до сих пор ведется обсуждение, подчеркнул Ермак. «Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО», — уточнил глава офиса украинского лидера.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса обсуждают возможность поставок Киеву комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.

Однако в Пентагоне открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot. При этом в американском ведомстве сообщили об отправленных Украине дополнительных системах ПВО Hawk. «Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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