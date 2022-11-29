Пентагон сообщил об отправленных Украине дополнительных системах ПВО Hawk

Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk уже находятся в пути на Украину

Дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, предоставленные Вашингтоном Киеву, уже отправлены на Украину. Об этом рассказали в Министерстве обороны США.

«Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути», — сообщили в американском ведомстве. В Пентагоне также отметили, что американская сторона изучает все возможные «комбинации оборудования», которые могут быть предоставлены украинским военным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса обсуждают возможность поставок Киеву комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине. При этом в Пентагоне открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot.

В свою очередь, в Москве пригрозили, что будут считать персонал НАТО, обслуживающий комплексы ПВО на Украине, законной целью Вооруженных сил России.