Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 29 ноября 2022Мир

Пентагон сообщил об отправленных Украине дополнительных системах ПВО Hawk

Пентагон: дополнительные системы ПВО Hawk уже находятся в пути на Украину

Фото: Deanna C. Gonzales / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, предоставленные Вашингтоном Киеву, уже отправлены на Украину. Об этом рассказали в Министерстве обороны США.

«Дополнительные пусковые установки Hawk находятся в пути», — сообщили в американском ведомстве. В Пентагоне также отметили, что американская сторона изучает все возможные «комбинации оборудования», которые могут быть предоставлены украинским военным.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что представители альянса обсуждают возможность поставок Киеву комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине. При этом в Пентагоне открестились от планов передачи Украине комплексов Patriot.

В свою очередь, в Москве пригрозили, что будут считать персонал НАТО, обслуживающий комплексы ПВО на Украине, законной целью Вооруженных сил России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров ответил папе римскому на слова о жестокости чеченцев и бурятов
Объяснено нежелание ЕС вводить санкции против российской атомной отрасли
В России отработали нанесение ударов комплексами «Искандер-М»
Бывшего футболиста московского «Спартака» задержали со 115 килограммами кокаина
Боец ВСУ рассказал о судьбе поставляемых Украине вооружений
Стало известно об уничтожении пожаром арендованных для Байдена машин
Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в «спальнике» на северо-востоке столицы
Фаната за пять секунд заставили убрать украинский флаг на матче ЧМ Иран-США
В Белоруссии нашли способ наращивания экспорта
Еще две сборные вышли в плей-офф чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.