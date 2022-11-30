Independent: Великобритания и Украина подпишут соглашение о цифровой торговле 30 ноября

Великобритания и Украина подпишут соглашение о цифровой торговле в среду, 30 ноября. Об этом сообщает издание Independent.

Как объяснило британское правительство, Украине будет гарантирован доступ к финансовым услугам Великобритании, так как она «стремится восстановить свою разрушенную экономику». Документ подпишут британский министр торговли Кеми Баденок и первый заместитель премьер-министра Украины Юлия Свириденко.

25 ноября глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего официального визита в Киев пообещал Украине дополнительную финансовую помощь в размере 3,6 миллиона долларов для восстановления инфраструктуры. По его словам, в Лондоне «не просто говорят об Украине, но и предоставляют конкретную поддержку».