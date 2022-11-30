Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:30, 30 ноября 2022Путешествия

У летевшего из ОАЭ россиянина изъяли золотую цепь за десять миллионов рублей

Таможенники в Екатеринбурге изъяли у россиянина золотую цепь за десять миллионов рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

Таможенники в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» изъяли у летевшего из ОАЭ россиянина огромную золотую цепь за десять миллионов рублей. Об этом говорится на официальной странице Федеральной таможенной службы.

Сообщается, что возвращавшийся в Россию пассажир успешно прошел регистрацию и проследовал в «зеленый» коридор. В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек предмет из металла внушительных размеров.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Когда пассажир открыл рюкзак, оказалось, что он везет с собой четырехкилограммовую цепь. На допросе россиянин заявил, что она предназначена для личного пользования, и что он якобы носит ее на шее.

Позже специалисты выяснили, что ювелирное изделие было выполнено из не спаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. «Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей», — уведомили в федеральной службе.

В итоге цепь изъяли и направили на экспертизу, которая покажет характер изделия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в ноябре россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Депутаты предложили запретить арест денег на счетах участников СВО
Представитель экс-солистки «Тату» ответила на слова об опасности группы
Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
В США раскрыли сумму предоставленной помощи Украине
Молодая жена Павла Прилучного поделилась фотографией в бикини
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО
В российском городе возле многоэтажки нашли труп мужчины
Германия отказала в выдаче виз представителям Россотрудничества
Педофила задержали в аэропорту за совращение 11-летней девочки в лифте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.