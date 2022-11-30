У летевшего из ОАЭ россиянина изъяли золотую цепь за десять миллионов рублей

Таможенники в Екатеринбурге изъяли у россиянина золотую цепь за десять миллионов рублей

Таможенники в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» изъяли у летевшего из ОАЭ россиянина огромную золотую цепь за десять миллионов рублей. Об этом говорится на официальной странице Федеральной таможенной службы.

Сообщается, что возвращавшийся в Россию пассажир успешно прошел регистрацию и проследовал в «зеленый» коридор. В ходе рентгеновского досмотра багажа внимание инспектора привлек предмет из металла внушительных размеров.

Когда пассажир открыл рюкзак, оказалось, что он везет с собой четырехкилограммовую цепь. На допросе россиянин заявил, что она предназначена для личного пользования, и что он якобы носит ее на шее.

Позже специалисты выяснили, что ювелирное изделие было выполнено из не спаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. «Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей», — уведомили в федеральной службе.

В итоге цепь изъяли и направили на экспертизу, которая покажет характер изделия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в ноябре россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.

