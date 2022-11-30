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10:51, 30 ноября 2022Силовые структуры

Полицейские задержали под Херсоном диверсанта с двумя автоматами и патронами

В Херсонской области полицейские задержали диверсанта с двумя автоматами Калашникова

Фото: ГУ МВД России Херсонской области

В Алешках полицейские задержали диверсанта с автоматами. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, 29 ноября правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий при поддержке силовиков узнали, что происходит незаконный сбыт оружия. Они выяснили, что 57-летний местный житель продал 45-летнему гражданину два автомата Калашникова, 240 патронов к нему и две гранаты.

Задержанный покупатель рассказал сотрудникам МВД, что собирался осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность.

Полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Херсонской области задержали девять диверсантов СБУ, планировавших теракт против чиновников.

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Екатерина Власова
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