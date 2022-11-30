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16:08, 30 ноября 2022Культура

Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл сменит имя

Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл подал петицию о смене фамилии Фельдштейн
Джона Хилл

Джона Хилл. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и режиссер Джона Хилл подал петицию о смене имени. Об этом сообщает The Independent.

Полное имя артиста — Джона Хилл Фельдштейн. По информации издания, на прошлой неделе звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» оформил юридические документы, чтобы исключить фамилию Фельдштейн из своего имени и официально работать под своим сценическим псевдонимом — Джона Хилл.

Летом этого года Хилл заявил в открытом письме, что откажется от продвижения своих фильмов из-за приступов тревоги. Среди новых проектов режиссера — комедия «Вы, люди» и документальный фильм «Штуц», затрагивающий тему ментального здоровья.

Ранее стало известно, что американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», сменит имя.

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Анастасия Астахова
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