Венгрия и Польша застряли в «токсичных отношениях»

Politico: пророссийская позиция премьера Венгрии привела к токсичным отношениям с Польшей

Власти Венгрии и Польши застряли в «токсичных отношениях», об этом говорится в материале Яна Ценского для Politico.

В статье сказано, что пророссийская позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана привела к эскалации напряжения с Варшавой. В частности, этому способствовало вето политика на пакет помощи Европейского союза (ЕС) для Украины в размере 18 миллиардов евро.

Автор материала также отметил, что венгерский лидер использует соглашение о минимальном корпоративном налоге как способ давления на Европейскую комиссию. По его мнению, глава государства пытается заставить Еврокомиссию выделить средства, которые она удерживает из-за якобы ограничений Будапешта на демократические свободы.

Ценский предположил, что отношения двух стран могут проясниться через несколько дней, когда правительства проголосуют за замораживание дополнительных средств, выделяемых ЕС Венгрии. Уточняется, что голосование касается замораживания 7,5 миллиарда евро регулярных фондов ЕС и 5,8 миллиарда евро грантов на восстановление страны, пока правительство Орбана не выполнит 27 реформ, включая антикоррупционные меры и судебную реформу.

Ранее Будапешт обвинил Киев в безответственности из-за инцидента с ракетами, упавшими на территорию Польши. «Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — сказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.