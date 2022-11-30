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20:20, 30 ноября 2022Мир

США приветствовали сообщения о ликвидации главаря ИГ

В Белом доме заявили, что приветствуют сообщения о ликвидации главаря ИГ

Фото: Bonnie Cash - Pool / CNP /Globallookpress.com

Власти США приветствуют сообщения о ликвидации главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайша. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы видели и определенно приветствуем эти сообщения. Еще одним лидером ИГ на Земле стало меньше», — сказал он во время брифинга.

У Кирби поинтересовались, могут ли в Вашингтоне подтвердить данные о смерти лидера организации. В ответ он сказал, что Белый дом не располагает дополнительной информацией по этому вопросу.

В среду, 30 ноября, агентство Reuters сообщило о ликвидации Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайша. Ликвидированному главарю террористической организации было 45 лет. Новым лидером группировки, как сообщают СМИ, стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

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Полина Матюхина
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