Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки

Kyodo: Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты на ближайшем к Тайваню острове

Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Уточняется, что мероприятия были проведены в среду, 30 ноября, на ближайшем к Тайваню японском острове Ёнагуни. Жителей обучали методам укрытия от обстрела, быстрой реакции на сигналы сирен и предупреждения по радио. Отмечается, что в учениях принимали участие представители правительства Японии.

Как отмечает японское агентство, в августе Народно-освободительная армия Китая провела в данном районе крупномасштабные учения с ракетными стрельбами. При этом одна из баллистических ракет упала в море примерно в 80 километрах от острова Ёнагуни.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США. В соответствии с документом, в случае удара по Японии Токио обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления».