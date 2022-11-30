Жители Киева вышли на протест из-за отключений света

Страна.ua: жители Киева в знак протеста из-за отключений света перекрыли дорогу трамваю

Жители одного из районов Киева вышли на протест в связи с отключениями электроэнергии в их домах и перекрыли дорогу трамваю. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

Акция произошла в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы. На опубликованных кадрах запечатлены вставшие на трамвайных путях люди, перекрыв дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

Ранее сообщалось, что в Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки. В украинском энергетическом холдинге ДТЭК объяснили, что по требованию «Укрэнерго» должны снизить 60 процентов мощностей потребления электроэнергии в украинской столице.