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23:30, 30 ноября 2022Бывший СССР

Жители Киева вышли на протест из-за отключений света

Страна.ua: жители Киева в знак протеста из-за отключений света перекрыли дорогу трамваю

Фото: Reuters

Жители одного из районов Киева вышли на протест в связи с отключениями электроэнергии в их домах и перекрыли дорогу трамваю. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

Акция произошла в жилом массиве Отрадный в Соломенском районе столицы. На опубликованных кадрах запечатлены вставшие на трамвайных путях люди, перекрыв дорогу трамваю по бульвару Вацлава Гавела.

Ранее сообщалось, что в Киеве начнут подавать электричество по два-три часа в сутки. В украинском энергетическом холдинге ДТЭК объяснили, что по требованию «Укрэнерго» должны снизить 60 процентов мощностей потребления электроэнергии в украинской столице.

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Марина Совина
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