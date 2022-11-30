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16:50, 30 ноября 2022Бывший СССР

На Украине дерусифицировали колбасу «Московская» и назвали ее «Киевская»

«Страна.ua»: на Украине дерусифицировали «Московскую» колбасу и назвали «Киевской»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На Украине дерусифицировали «Московскую» колбасу и назвали «Киевской». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В киевских супермаркетах появилась дерусифицированная "Московская колбаса". Теперь она называется "Киевская"», — сказано в сообщении. На опубликованных кадрах можно увидеть этикетку продукции, на которой перечеркнуто слово «Московская».

Ранее в республике начали выпускать продукты с антироссийскими названиями — вместо «Московской» колбасы в магазинах появилась колбаса «Смерть москалям». Технолог черкасского мясокомбината Надежда Лосева сообщила, что на предприятии несколько недель назад приняли решение о выпуске подобной колбасы. Упаковка изделия оформлена в цветах флага Украины.

Также в Киеве новое название получил «Белорусский» хлеб, он стал «Атаманским», а в Сумской области вместо «Российского» появился «Антироссийский» сыр. Кроме того, пиво «Жигулевское» переименовали в «Венское».

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Кристина Есикова
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