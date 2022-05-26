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На Украине начали выпускать антироссийские сыр и колбасу

На Украине начали выпускать «антироссийский» сыр и колбасу «Смерть москалям»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На Украине начали выпускать продукты с антироссийскими названиями — вместо «Московской» колбасы на прилавках появилась колбаса «Смерть москалям». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Интер».

По словам технолога черкасского мясокомбината Надежды Лосевой, на предприятии уже несколько недель назад решили начать выпускать такую колбасу. Упаковка продукта оформлена в цветах украинского флага.

Кроме того, в Сумской области вместо «Российского» появился «Антироссийский» сыр, а в Киеве переименовали «Белорусский» хлеб в «Атаманский». Пиво «Жигулевское» теперь стало «Венским».

Журналисты украинского «5 канала» также выяснили, что в магазинах страны начали продаваться лимонад «Чернобаевка», а также сосиски «Джавелинки» и «Байрактары».

Ранее на Украине предложили переименовать улицы Пушкина в разных городах страны в честь американского писателя Стивена Кинга. Соответствующая петиция появилась на сайте президента республики. Предложение автор петиции связывает с проведением российской военной спецоперации на Украине.

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Алевтина Запольская
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