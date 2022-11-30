На Украине рассказали о грядущих поставках оружия от НАТО

Глава МИД Украины Кулеба рассказал о решении НАТО поставлять Киеву оружие и трансформаторы

На заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Бухаресте были озвучены решения о новых поставках вооружения Украине. Об этом принимавший участие во встрече министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По его словам, на заседании «были озвучены новые взносы» стран НАТО в украинскую энергетическую безопасность, касающиеся, в частности, поставок трансформаторов, генераторов, оружия и зимней униформы для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-миллиметровая артиллерия, и снаряды, и бронемашины, все это уже скоро приедет на Украину, усилит наши вооруженные силы», — уточнил Кулеба.

Министр также отметил, что разговор велся и о возможной передаче Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что США не поставляют на Украину оружие большой дальности, поскольку не желают эскалации конфликта в республике.