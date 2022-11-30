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15:44, 30 ноября 2022Силовые структуры

Педофила задержали в аэропорту за совращение 11-летней девочки в лифте

В аэропорту Уфы задержали предполагаемого педофила, совратившего 11-летнюю девочку в лифте

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В аэропорту Уфы задержали предполагаемого педофила — 25-летний ранее судимый уроженец Бурятии пытался покинуть город после совращения 11-летней девочки в лифте. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

26 ноября в полицию обратилась 43-летняя мать ребенка. Она рассказала, что в день совершения преступления она вместе со старшей дочерью встретила младшую девочку и довела ее до дома.

«Затем мама со старшей сестрой пошли в магазин, а младшая не захотела, поэтому пошла одна. В лифт с ней зашел неизвестный мужчина и совершил преступление», — добавили в пресс-службе.

Когда лифт остановился, школьница убежала в свою квартиру и позже рассказала матери о случившемся.

После этого полиция установила личность подозреваемого — им оказался житель одного из соседних домов, который приехал в Уфу на заработки. После того, как он узнал, что его ищет полиция, он купил билеты на самолет и с вещами отправился в аэропорт, однако был задержан во время регистрации на рейс.

Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский, после предъявления собранных доказательств мужчина признал вину в содеянном.

Сейчас правоохранители проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Елизавета Новикова
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