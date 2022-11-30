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12:09, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Обругавший сотрудницу ведущий уйдет с радио «Комсомольская правда»

Обругавший сотрудницу ведущий Мардан 1 декабря покинет радио «Комсомольская правда»
Сергей Мардан

Сергей Мардан. Кадр: Мардан ЭФИР / YouTube

Ведущий Сергей Мардан, ранее нецензурно обругавший сотрудницу в прямом эфире, 1 декабря покинет радио «Комсомольская правда». Об этом сообщает KP.RU.

«Радио "КП" прощается с ведущим Сергеем Марданом. (...) С 1 декабря пути радио "Комсомольская правда" и ведущего расходятся», — говорится в публикации. Там также отмечается, что Мардан работал в эфире более трех лет и последние два года вел утреннее шоу. Место его передачи в эфире займет новый проект «Что будет» с журналистами Игорем Виттелем и Иваном Панкиным.

Главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова, комментируя уход Мардана, заявила, что «ничего неожиданного не произошло». «Сергей Мардан, будучи человеком ярким и талантливым, давно получал очень лестные предложения от других СМИ. И вот сейчас он уходит делать программу в другом месте», — сообщила глава издания. Она также отметила, что редакция будет следить за творчеством бывшего сотрудника.

В материалах не упоминается инцидент с сотрудницей в прямом эфире.

О том, что ведущий радио «Комсомольская правда» нецензурно обругал подчиненную, сообщалось 23 ноября. Мардан раскритиковал сотрудницу из-за того, что она не подготовила запасных тем на случай отсутствия гостя передачи. Осознав, что его высказывания были слышны в трансляции на YouTube, ведущий попросил удалить этот фрагмент.

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Олег Давыдов
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