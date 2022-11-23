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15:44, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Ведущий радио «Комсомольская правда» нецензурно обругал сотрудницу в эфире

Ведущий радио «Комсомольская правда» Мардан выругался в эфире из-за отсутствия спикера

Кадр: Радио «Комсомольская Правда»

Ведущий авторской программы на радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан обругал в эфире сотрудницу передачи, которая не подготовила запасных тем на случай отсутствия гостя передачи. Видеозапись с гневной речью ведущего опубликовало издание Baza в Telegram.

«Ну и что ты за полчаса никакой темы не могла, что ли, сбросить? Я полчаса в эфире хрен знает о чем. Что ты делаешь, ****, понять не могу. (...) Это что за беспомощность вообще? Я один в студии, я не могу одновременно смотреть в ленту и разговаривать. (…) Ну нет этого мудака. Ну нет и нет, и что теперь. У тебя всегда должны быть в запасе темы какие-то запасные. Это что, первый раз, что ли, когда там отваливается спикер?» — обратился ведущий к коллеге.

Затем Мардан понял, что его нецензурные высказыванию были слышны в трансляции на YouTube. «Я так понимаю, что в YouTube было слышно мои вопли, да, в перерыве. Прослушай, пожалуйста, если это было слышно, это нужно сразу удалить», — обратился ведущий к сотруднику передачи.

В 2021 году гость британского телешоу Good Morning Britain — актер и комик Сет Рогенвыругался в прямом эфире и привел ведущих в недоумение. Им пришлось извиниться перед телезрителями за высказывания комика в эфире телеканала.

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Денис Савосин
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