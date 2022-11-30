Лариса Гузеева отказалась от мата

Ведущая «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева заявила, что отказалась от мата

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)>, что отказалась от мата.

«Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное слово», — заявила Гузеева. Ведущая также попросила не писать ей, что нецензурную брать использовали поэт Александр Пушкин и многие другие известные деятели русской культуры. «Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — пояснила она.

Телеведущая неоднократно отвечала на критику в свой адрес нецензурными фразами. К примеру, в октябре она обратилась к журналисту, попросившему прокомментировать новости об иске соседки против нее, фразой: «*** идите. *** идите. Сплетники, ***».

Лариса Гузеева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, а также заслуженная артистка России, член общественной организации «Союз кинематографистов России». Гузеева известна как бессменная ведущая популярного программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Кроме того, она сыграла в фильмах «Жестокий романс», «Танкер Танго», «Не покидай меня, любовь» и других.