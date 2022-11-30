Румыния вновь призвала Украину признать молдавский язык несуществующим

Глава МИД Румынии Ауреску привал Украину признать отсутствие молдавского языка

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь привал Украину признать отсутствие молдавского языка. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Румынии.

Ауреску высказался о несуществующем, по его мнению, языке на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время саммита министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Отмечается, что глава румынского МИД напомнил о соответствующих «неоднократных просьбах к украинской стороне».

На встрече Ауреску также пообещал продолжать поддержку Украины и беженцев из страны.

В прошлом году Ауреску уже обращался к Украине с просьбой официально признать молдавский язык несуществующим. Он заявил, что после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком в апреле 2021 года Киев должен официально это признать.

До этого президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка, так как молдавский считается официальным диалектом румынского.

