Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило о попытке атаки ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, в результате подразделения украинских войск были отброшены на исходные позиции.

Уничтожено до 50 бойцов ВСУ, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль, уточнили в Министерстве обороны России.

Ранее стало известно, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В течении суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР.