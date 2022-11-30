Дерматолог назвала вредную для кожи распространенную ошибку при уходе

Врач Элиф Бенар призвала сократить количество косметических средств при уходе за кожей

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, назвала вредящую коже распространенную ошибку при уходе. Комментарий эксперта приводит Express.

По словам британки, в данный момент в сети стал популярен метод ухода за кожей, в рамках которого девушки стараются нанести на нее как можно больше косметических средств. Однако врач призвала сократить количество применяемых препаратов и отказаться от данного подхода, отметив, что он приводит к ухудшению внешнего вида. При этом для подбора наиболее подходящей косметики она посоветовала обратиться к специалисту.

«Распространенная ошибка — смешивать слишком много продуктов и выбирать неаптечные косметические средства. Это может привести к необратимому повреждению вашей кожи. Следует попросить дерматолога составить для вас индивидуальный план ухода», — отметила медик.

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