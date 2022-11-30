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14:09, 30 ноября 2022Ценности

Дерматолог назвала вредную для кожи распространенную ошибку при уходе

Врач Элиф Бенар призвала сократить количество косметических средств при уходе за кожей

Фото: Shutterstock

Дерматолог Элиф Бенар из Лондона, Англия, назвала вредящую коже распространенную ошибку при уходе. Комментарий эксперта приводит Express.

По словам британки, в данный момент в сети стал популярен метод ухода за кожей, в рамках которого девушки стараются нанести на нее как можно больше косметических средств. Однако врач призвала сократить количество применяемых препаратов и отказаться от данного подхода, отметив, что он приводит к ухудшению внешнего вида. При этом для подбора наиболее подходящей косметики она посоветовала обратиться к специалисту.

«Распространенная ошибка — смешивать слишком много продуктов и выбирать неаптечные косметические средства. Это может привести к необратимому повреждению вашей кожи. Следует попросить дерматолога составить для вас индивидуальный план ухода», — отметила медик.

Ранее в ноябре дерматолог американской актрисы Гвинет Пэлтроу Карин Гроссман раскрыла способы замедлить старение кожи.

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Алина Гостева
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