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08:15, 30 ноября 2022Россия

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Синоптик Леус: ночь с 29 на 30 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ночь с 29 на 30 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, столбики термометров опустились до минус 9 градусов. Леус подчеркнул, что до этого самая холодная ночь в Москве была зафиксирована 18 ноября, когда температура воздуха была минус 6,4 градуса.

Уже со среды, 30 ноября, в Москве прогнозируются «январские» морозы до минус 15 градусов. При этом будет солнечно и ясно. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Екатерина Подвигина
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