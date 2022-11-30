Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Синоптик Леус: ночь с 29 на 30 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Ночь с 29 на 30 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, столбики термометров опустились до минус 9 градусов. Леус подчеркнул, что до этого самая холодная ночь в Москве была зафиксирована 18 ноября, когда температура воздуха была минус 6,4 градуса.

Уже со среды, 30 ноября, в Москве прогнозируются «январские» морозы до минус 15 градусов. При этом будет солнечно и ясно. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

