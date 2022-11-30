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21:41, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Херсоне начали зачистки помогавших проводить референдум

Врио губернатора Сальдо: в Херсоне нацотряды ищут тех, кто помогал проводить референдум

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Так, по данным источников Сальдо с Правобережья, сейчас «все нацотряды Киева ведут проверку, ищут всех тех, кто помогал проводить референдум». По словам врио региона, почти все члены избирательной комиссии эвакуированы на левый берег, они находятся в безопасности.

Он указал, что под зачистки также попали бизнесмены, которых обвинили в коллаборационизме за продолжение деятельности при российских властях. Кроме того, уточнил Сальдо, украинские бойцы проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», их «поголовно считают предателями».

Ранее в Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену мужчину, вывесившего флаг России на одном из домов города. По информации Государственного бюро расследований (ГБР), в августе житель Одессы вывесил флаг России, сфотографировал его и передал кадры «для использования в пропагандистских материалах».

Марина Совина
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