Московского врача-закладчика задержали с 51 свертком наркотиков

В Москве ранее судимого врача из научного центра задержали с 51 свертком наркотиков

В Москве правоохранители задержали врача-фтизиатра из научно-практического центра с наркотиками. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным ведомства, днем закладчика заметили патрульные. Они обыскали его и нашли 51 сверток с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон.

Отмечается, что ранее доктор уже был судим по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Туве правоохранители задержали 31-летнего преподавателя техникума с 40 граммами гашиша.