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17:33, 30 ноября 2022Ценности

Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки

Студентка Элли Амодео купила рубашку на сайте ретейлера Nasty Gal и удивилась ее длине

Кадр: @ally_amodeo

Студентка факультета психологии Элли Амодео купила рубашку на сайте американского ретейлера Nasty Gal и удивилась содержимому посылки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в сети за 46,8 доллара (примерно 2900 рублей) данный предмет гардероба в черно-бело-коричневую клетку фасона оверсайз. При этом в начале видео она показала скриншот каталога магазина, где манекенщица позировала в указанном изделии длиной до бедер. Затем юзерша сама примерила перед камерой полученный наряд и потребовала объяснений у интернет-магазина, поскольку изделие доходило ей до щиколоток.

Ролик набрал около 543 тысяч просмотров. Зрители поделились своим мнением о ситуации в комментариях. «Не ожидала, что будет настолько плохо», «Боже, пару дней назад я заказала то же самое», «Разрежь его и получишь укороченный жакет и юбку», — отметили они.

Ранее в ноябре сообщалось, что блогерша Таалия Весс заказала комбинезон бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян и получила «костюм аквалангиста».

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Алина Гостева
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