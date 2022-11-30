Психолог перечислил аргументы против отказа от секса до брака

Психолог Самбурский посоветовал не воздерживаться от секса до брака

От идеи воздерживаться от секса до свадьбы лучше отказаться, так как интимная близость до официальной регистрации отношений поможет партнерам убедиться в совпадении темпераментов, посоветовал клинический психолог, бизнес-психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил этот и другие аргументы против отказа от добрачных половых контактов.

Самбурский уверен, что плюсов в сексе до брака гораздо больше, чем минусов. По его словам, табу на добрачные интимные отношения давно нет, так что отказываться от них попросту не имеет смысла. Более того, секс до брака необходим партнерам, так как позволяет заранее убедиться, что они обладают схожим темпераментом и половой конституцией.

Интимная близость — своего рода испытание ваших отношений на прочность. У гармоничной в постели пары и в остальных вопросах будет гармония. Если же оставить этот вопрос до первой брачной ночи и разочароваться, расстаться после свадьбы будет сложнее Станислав Самбурский Клинический психолог, бизнес-психолог

Самбурский сослался на пирамиду потребностей по Маслоу, согласно которой секс входит в число основных потребностей человека наравне с едой и сном. Из этого следует, что без него чрезвычайно сложно подниматься по ступеням пирамиды, чтобы достичь самореализации. А если учесть, что брачный возраст за последние десятилетия значительно увеличился, воздержание до свадьбы становится затруднительным, добавил психолог.

Современные молодые люди до того, как задуматься о браке, пытаются окончить университет, решить свои финансовые проблемы, устроиться на работу и продвинуться по карьерной лестнице. Ждать все это время и оставаться девственниками не совсем реально Станислав Самбурский Клинический психолог, бизнес-психолог

В заключение Самбурский сообщил, что отказ от секса в период полного полового созревания, то есть в 17-20 лет, приводит молодых людей к депрессивным состояниям и иногда перерастает в психические расстройства. Кроме того, интимные неудачи мужчинам легче воспринять в 17 лет, чем в 25.

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