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11:34, 28 ноября 2022Забота о себе

Психолог объяснила пользу сна в разных спальнях для некоторых пар

Психолог Хана Патель посоветовала храпящим людям спать отдельно от своих супругов

Фото: Shutterstock

Храпящим людям и тем, кто страдает от нарушений сна, лучше спать отдельно от своих супругов, считает психолог Хана Патель. В материале The Independent она объяснила пользу сна в разных спальнях для некоторых пар.

По словам Патель, если один из супругов часто просыпается ночью, громко храпит, страдает от апноэ или вынужден часто вставать из-за маленьких детей, он не даст второму выспаться. В итоге оба человека проснутся утром неотдохнувшими.

Патель посоветовала в таких случаях попробовать спать в отдельных спальнях, так как это может дать обеим сторонам возможность крепко и качественно выспаться без перерыва. «Недостаточное количество сна может привести к ухудшению психического и физического здоровья. Для некоторых пар спать порознь может быть лучшим вариантом для их отношений», — прокомментировала Патель.

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Тем не менее эксперты признают, что некоторые люди не могут решиться спать отдельно, потому что боятся потерять близость или возможность видеть друг друга перед сном или после пробуждения. «Если вас беспокоит потеря близости, обсудите другие возможности поддерживать близкие отношения. Можно устраивать совместные чаепития, прежде чем отправляться в разные спальни. Важно не только проводить время вместе, но и высыпаться», — подвела итог Патель.

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Вера Владзиевская
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