Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 30 ноября 2022Россия

В ЛНР назвали главную цель российской авиации, артиллерии и пехоты

Марочко назвал иностранных наемников главной целью российской авиации, артиллерии и пехоты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко назвал иностранных наемников на Украине главной целью российской авиации, артиллерии и пехоты. Его цитирует ТАСС.

«Если у нас есть информация, что в штурмовых подразделениях [Вооруженных сил Украины] находятся иностранные наемники, <...> это цель номер один для нашей артиллерии, ВКС и пехотных подразделений», — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что численность наемников довольно внушительная — на стороне Киева воюет порядка 20 тысяч иностранцев. Среди них есть, в частности, граждане Польши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В МЧС назвали причину пожара на российской ТЭЦ
Риск заражения менингитом через посылку популярного маркетплейса оценили
Российские части постоянной готовности обеспечат вооружением на 97 процентов
Хакеры придумали способ воровать деньги интересующихся футболом россиян
Назначен новый директор Запорожской АЭС
В Китае запретили продажу белой бумаги из-за ее использования на протестах
Шойгу спрогнозировал выполнение гособоронзаказа на 2022 год на 99 процентов
ФБР обыскало в Хорватии 92-метровую яхту Медведчука
Украинский пленный рассказал о причинах отказа сослуживцев участвовать в боях
В ЛНР назвали главную цель российской авиации, артиллерии и пехоты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.