В ЛНР назвали главную цель российской авиации, артиллерии и пехоты

Марочко назвал иностранных наемников главной целью российской авиации, артиллерии и пехоты

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко назвал иностранных наемников на Украине главной целью российской авиации, артиллерии и пехоты. Его цитирует ТАСС.

«Если у нас есть информация, что в штурмовых подразделениях [Вооруженных сил Украины] находятся иностранные наемники, <...> это цель номер один для нашей артиллерии, ВКС и пехотных подразделений», — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что численность наемников довольно внушительная — на стороне Киева воюет порядка 20 тысяч иностранцев. Среди них есть, в частности, граждане Польши.