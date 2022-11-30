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19:44, 30 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка сожгла дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на мать

В Кемерово осудили на 22 года женщину, сжегшую дом с тремя родственниками из-за обиды

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Кемерово суд приговорил к 22 годам и двум месяцам лишения свободы 36-летнюю местную жительницу за убийство 40-летнего мужчины, 55-летней и 28-летней женщин. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пунктам «а,в,д,е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года после тушения пожара в частом доме, спасатели нашли тела двоих погибших. Еще одну 55-летнюю женщину доставили в больницу, но она скончалась. После того как экспертиза показала, что это был поджог, правоохранители задержали фигурантку. Она признала вину и рассказала, что долгое время обижалась на мать. А в тот день осужденная выпила и решила напугать родственников поджогом шторы. Отмечается, что она знала, что ее младшая сестра болеет и не может ходить. Пожарных вызвали соседи.

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Екатерина Власова
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