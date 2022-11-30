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11:08, 30 ноября 2022Россия

В ЛНР рассказали о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова

Офицер ЛНР Марочко рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова и Кременной

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев пытаются прорвать оборону в районе Сватова и Кременной. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам Марочко, противник ежедневно осуществляет попытки прорыва линии обороны, а в районе Сватова — по 2-3 раза в день и сразу с краснолиманского и купянского направлений.

Ранее офицер НМ ЛНР рассказал, что командование ВСУ сомневается в целесообразности наступления на Сватово. Оно просит руководство разъяснить отданные распоряжения.

Марочко также сообщил, что подразделения польских наемников несут колоссальные потери в районе Кременной, Лисичанска, Сватово и на других участках фронта.

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Алевтина Запольская
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