В ЛНР рассказали о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова

Офицер ЛНР Марочко рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Сватова и Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух месяцев пытаются прорвать оборону в районе Сватова и Кременной. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам Марочко, противник ежедневно осуществляет попытки прорыва линии обороны, а в районе Сватова — по 2-3 раза в день и сразу с краснолиманского и купянского направлений.

Ранее офицер НМ ЛНР рассказал, что командование ВСУ сомневается в целесообразности наступления на Сватово. Оно просит руководство разъяснить отданные распоряжения.

Марочко также сообщил, что подразделения польских наемников несут колоссальные потери в районе Кременной, Лисичанска, Сватово и на других участках фронта.