Шольц отказался отправлять западные комплексы ПВО на Украину

Шольц подтвердил решение ФРГ отправить системы ПВО Patriot в Польшу вместо Украины

Предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, но Берлин не намерен отправлять эти системы Украине вместо Польши, как ранее предложили польские представители. Решение немецких властей подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает The Independent.

«Наше предложение польскому правительству защитить свою страну [с помощью переданных комплексов ПВО] еще не снято с повестки дня», — заявил Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

По мнению немецких обозревателей, Берлин отказался от предложения Варшавы об отправке систем ПВО на Украину из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией и невозможности быстро обучить операторов для этих систем.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину ЗРК Patriot, на чем настаивает Польша. При этом накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.