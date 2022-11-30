Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 30 ноября 2022Мир

Шольц отказался отправлять западные комплексы ПВО на Украину

Шольц подтвердил решение ФРГ отправить системы ПВО Patriot в Польшу вместо Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, но Берлин не намерен отправлять эти системы Украине вместо Польши, как ранее предложили польские представители. Решение немецких властей подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает The Independent.

«Наше предложение польскому правительству защитить свою страну [с помощью переданных комплексов ПВО] еще не снято с повестки дня», — заявил Шольц журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

По мнению немецких обозревателей, Берлин отказался от предложения Варшавы об отправке систем ПВО на Украину из-за опасности втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией и невозможности быстро обучить операторов для этих систем.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ сообщило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину ЗРК Patriot, на чем настаивает Польша. При этом накануне министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Захарова напомнила про оправдание НАТО бомбардировок Югославии
Россиянка попыталась убить врача из-за назначенных лекарств
В ЛНР рассказали о сомнении ВСУ в целесообразности наступления на Сватово
В российском детсаду произошла вспышка кишечной инфекции
Производителей и импортеров вейпов задумали обязать их перерабатывать
Психолог перечислил аргументы против отказа от секса до брака
Шольц отказался отправлять западные комплексы ПВО на Украину
В сети восхитились внешностью юристки в откровенном бикини
Интерес россиян к отечественному алкоголю резко вырос
Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.